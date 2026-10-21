Штрафы более чем на ₽4,6 млн выписали управляющим компаниям Подмосковья за неделю

Управляющие компании Подмосковья за неделю штрафовали более чем на ₽4,6 млн. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе за неделю рассмотрели 41 дело в отношении управляющих и ресурсоснабжающих компаний, работающих на территории 22 округов Подмосковья.

Организации привлекли к административной ответственности за работу без лицензии, нарушение правил содержания и ремонта домов, самовольные переустройство и (или) перепланировку, невыполнение закупок и установок приборов учета и т. д.

В результате рассмотрение 33 дел было завершено. Еще шесть дел отложили для выяснения юридически значимых для дела обстоятельств. Одно дело вернули на доработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подключении многоквартирных домов к теплу.