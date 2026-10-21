«Еще какое‑то время прокручиваю в голове»: Лазарев признался, что не может уснуть после выступлений

43-летний финалист «Евровидения» Сергей Лазарев рассказал о том, как справляется с напряжением после концертов.

В интервью «Леди.Mail» артист признался, что после выступлений долго не может уснуть. По его словам, он долго прокручивает в голове прошедший концерт, вспоминает реакции зрителей, а также анализирует разные моменты. Это состояние знакомо многим артистам, но у Лазарева, говорит он, есть свой способ переключиться.

Помогают певцу дети. У Сергея Лазарева двое детей — 11-летний сын и 8-летняя дочь. Общение с ними позволяет артисту отвлечься от рабочих мыслей и расслабиться.

«Рядом с ними — совершенно другая жизнь, другие заботы и эмоции. Ты перестаешь быть артистом Сергеем Лазаревым и становишься просто папой», — поделилась певец.

Дети Лазарева появились на свет с помощью суррогатного материнства: их вынашивали разные суррогатные матери, однако биологическая мама у брата и сестры одна и та же, благодаря чему они имеют стопроцентное кровное родство.

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