В Подольске почти наполовину построили дом для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск продолжается строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Поселок Южный, д. 31а, его возводят в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда — стройготовность объекта превысила 45 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», жилой комплекс представляет собой 17-этажное здание, генеральным подрядчиком выступает ООО «Триумф». На строительной площадке задействованы 78 рабочих, четыре специалиста инженерно‑технического состава и семь единиц строительной техники. Они ведут армирование и бетонирование плиты перекрытия 12‑го этажа первой и второй секции, устройство каменной кладки наружных стен на 9‑м и 10‑м этажах и не только. Дом планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

В рамках реализации программы переселения во второй дом переедут 215 семей из аварийного жилого фонда, общая площадь расселяемого непригодного жилья составит 8,8 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.