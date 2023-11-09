Новая выставка «Зимние истории» открылась в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

Жители Подмосковья могут посетить масштабный выставочный проект «Зимние истории», который представлен в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

Отмечается, что экспозиция будет принимать гостей до конца января. На выставке представлены работы семи известных современных дмитровских художников. Посетители могут увидеть зимние пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, портреты и графику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.

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