Андрей Воробьев: самое дорогое — это признание и доверие жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал об итогах выборов в области. Он подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.

«Самое дорогое, что можно получить, — это признание, доверие на посту губернатора. И, конечно, я очень дорожу каждым голосом, который был за меня отдан. И вместе с тем понимаю, что это большая ответственность. Почивать на лаврах — здесь даже мысли такой нет», - сказал Воробьев.

Он отметил, что высокая явка на выборах была обусловлена, в том числе использованием современных способов голосования. По его словам, электронное голосование позволяет гражданам сделать выбор в любое удобное время в любом удобном месте.

«И еще один момент, который все мы чувствуем, — это единение вокруг тех вызовов, которые сегодня существуют, вокруг нашего президента. И я думаю, этим обусловлен такой высокий результат в каждом без исключения регионе», - продолжил губернатор.

Он добавил, что теперь предстоит провести большую работу и реализовать масштабные программы во всех важных для жителей сферах, чтобы обеспечить позитивные перемены в регионе.

«Все с чистого листа. Ты опять, твоя команда, должны доказывать, что ты имеешь право на то, чтобы обеспечивать перемены, ты способен обеспечивать перемены. И у нас большие программы во всех важных направлениях. Будем стараться делать их качественно и динамично», - заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев сохранил позиции в тройке лидеров медиарейтингов губернаторов по итогам сентября.