Новое обучение для специалистов в области деятельности Домов культуры пройдет в Подмосковье

Обучение «Трансформационные изменения Домов культуры Подмосковья» организуют в Подмосковье для повышения эффективности деятельности и развития компетенций сотрудников культурно-досуговых учреждений и администраций муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

«Мы хотим показать, что Дома культуры Подмосковья — это потрясающе, современно, актуально, это будущее, которое строится на фундаментальном. На наших обычаях, истории, традиционных ценностях. Мы стремимся постоянно повышать квалификацию наших специалистов, а также развивать инфраструктуру», — рассказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

Ожидается, что в рамках программы участники будут взаимодействовать с профильными федеральными экспертами, посещать лучшие учреждения культуры Москвы и Подмосковья, познакомятся с новыми технологиями и методологиями, примут участие в стратегических сессиях, а также разработают стратегии и планы развития своей деятельности.

В этом году программу развития компетенций пройдут 15 управленческих команд культурно-досуговых учреждений и администраций муниципальных образований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.