Новое современное культурное пространство появится в Московской области

В середине сентября в Подмосковье на территории ТРЦ «Пушкино Парк» откроется современное культурное пространство «Театр музыки и шоу III РИМ», в день открытия там состоится концерт Владимира Преснякова. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что новое пространство будет оснащено инновационными сценическими технологиями, которые усилят присутствие актеров на сцене. Звуковая система Spacemap Go позволит усилить все шорохи и мелизмы голоса артиста.

«Это словно оказаться на сцене вместе с артистами, быть внутри этого действия, чувствовать происходящее. Звук настолько захватывает тебя на физическом уровне, что если интуиция — это шестое чувство, то наше звуковое оснащение вполне может стать седьмым», — отметила руководитель театра Евгения Харада.

Для зрителей в сентябре проведут интерактивное шоу, концерты известных артистов, иммерсивное шоу и не только. Подробности здесь.