Новогодние елки для детей организует мотоклуб «Ночные волки»

В январе 2024 году перед зрителями вновь оживет волшебный мир сказки , организованный мотоклубом «Ночные волки» в Байк-центре.

Движущиеся диковинные декорации и уникальная сказочная техника, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, красочные спецэффекты и любимые герои русских сказок — все это смогут увидеть гости Байк-центра в Новогодней сказочной истории.

Наряду с живыми актерами в спектаклях задействовано огромное количество сказочной техники. Она представляет собой не просто статические декорации, но является равноправными персонажами сказки с индивидуальными характерами и харизмой. Диковинные технические объекты буквально оживают на площадке, талантливые авторы пишут музыку, стихи и сказочные тексты.

Примечательно, что каждый год Новогодние Елки в Байк-Центре посещают более десяти тысяч детей не только из Москвы и Подмосковья, но и из других городов России.