Новогодний венский бал пройдет в Московской области

В следующую пятницу в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне пройдет концерт «Новогодний венский бал». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Для посетителей представят вальсы, польки, марши И. Штрауса, знаменитые номера из оперетт И. Кальмана и Ф. Легара, пьесы Л. Годовского и Ф. Крейслера, все они будут исполнены в авторской аранжировке. Перед зрителями выступят московский ансамбль солистов клавир–трио «Элегия». Состав: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), солисты концертно-филармонической организации «Москонцерт», лауреаты международных конкурсов Олег Бугаев и Ирина Никонова. Узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.

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