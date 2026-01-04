В Подольске для воспитанников спорткомплекса «Заречье» провели новогодние «веселые старты»

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в городском округе Подольск прошли новогодние «веселые старты», в них приняли участие воспитанницы секции «ОФП (гимнастика)». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В секции занимаются дети в возрасте от трех до 10 лет. Они проходят общую физическую подготовку с элементами гимнастики.

«Я занимаюсь гимнастикой три года. Нужно продолжать тренировки даже в праздничные дни, чтобы не терять форму», — поделилась десятилетняя Даша.

