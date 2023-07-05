Новую туристическую программу на источник Гремячий ключ разработали в Подмосковье

Жители и гости Подмосковья могут совершить паломническую поездку на источник подворья Троице-Сергиевой лавры Гремячий ключ, расположенный в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что их организуют каждое воскресенье. Записаться можно в Паломническом центре Лавры по телефону: +7 910 471-01-70. Гремячий ключ представляет собой ансамбль церковного деревянного зодчества, включающий в себя три храма, звонницу, трапезные палаты, гостиничные и келейный корпуса, мосты и лестницы к водопадам, купели.

Отметим, что паломнические поездки организуются при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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