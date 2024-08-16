Новые разделы добавили в мобильное приложении «МОе Подмосковье»

В мобильном приложении «МОе Подмосковье» появилось обновление, в рамках которого улучшили функционал, а также добавили новые разделы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что разработчики обновили интерфейс и улучшили поиск по всем областным проектам. Например, помимо общей информации о подмосковных библиотеках пользователи смогут ознакомиться с книжным каталогом, забронировать книгу и просмотреть афишу мероприятий, происходящих в библиотеке.

Напоминаем, что приложение «МОе Подмосковье» — это многофункциональный цифровой помощник, объединяющий информацию и услуги для жителей и гостей Московской области. Сервис обеспечивает мгновенный доступ к сведениям о парках, кружках, секциях и культурно-досуговых мероприятиях региона, а также предоставляет удобный механизм записи на выбранные события.