Новые спортивные площадки распахнут двери в будущем году в нескольких муниципалитетах Подмосковья

В будущем году жители нескольких городских округов смогут заниматься в современных спортивных комплексах. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области доложил министр строительного комплекса Владимир Локтев.

«Завершаем строительство ФОКа (с крытым катком — Прим. ред.) в Волоколамске. Он будет открыт в первом квартале 2024 года. На завершающую стадию выходит ФОК в Можайском округе. Открытие также планируется в первом квартале 2024 года», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что в 2024-м году начинается строительство ФОКа с залом для бадминтона и бассейном в Раменском и ФОКа с универсальным спортивным залом в Бронницах.