Новый беговой сезон «Суперлиги Подмосковья» стартовал с «Коломенского полумарафона»

Более тысячи шестисот человек приняли участие в «Коломенском полумарафоне: Летопись Победы», открыв таким образом новый беговой сезон «Суперлиги Подмосковья». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования были посвящены празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на прохладную дождливую погоду, спортсмены успешно преодолели дистанции в 3, 5, 10 и 21,1 км. Юные любители бега испытали свои силы в забегах на 300 и 600 метров.

«Мне 4 года. Это мой первый забег в жизни. Мои первые соревнования. Они мне очень понравились. Я буду дальше продолжать бегать и заниматься спортом», — поделился своими впечатлениями победитель забега на 300 метров Степан Юнев из городского округа Серпухов.

​Отметим, что спортсмены проследовали по своим маршрутам вдоль живописной набережной реки Коломенки. Также все участники и гости мероприятия познакомились поближе с одним из древнейших городов Подмосковья: посетили Коломенский кремль и многочисленные местные музеи, поднялись на знаменитую смотровую площадку, прогулялись по паркам, а также попробовали легендарную коломенскую сладость в музее «Коломенская пастила» и знаменитую выпечку в музее «Калачная».

​С результатами «Коломенского полумарафона: Летопись Победы» можно ознакомиться на сайте. Напоминаем, что в этом году в рамках нового бегового сезона Суперлиги Подмосковья состоятся пять масштабных стартов.