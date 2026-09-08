«Новый Бонд уже выбран»: Гэри Олдман предположил, кто станет преемником Дэниэла Крейга в шпионском триллере

68-летний голливудский актер Гэри Олдман сделал сенсационное заявление о судьбе культовой франшизы о Джеймсе Бонде. В интервью The Morning Show он сообщил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран и его имя известно продюсерам.

Пока официального подтверждения от студии нет, но Олдман поделился своим мнением о том, кто мог бы стать идеальным преемником Дэниэла Крейга. Актер выразил надежду, что его коллега по сериалу «Медленные лошади» Джек Лоуден получит эту роль. Интересно, что супруга Лоудена, актриса Сирша Ронан, уже выразила желание сыграть молодую злодейку в новом фильме о Бонде.

Тем временем, права на франшизу перешли к Amazon MGM Studios, а режиссерское кресло занял канадец Дени Вильнев. По слухам, продюсеры уже сформировали шорт-лист из шести кандидатов, в который вошли Джек Лоуден, Джейкоб Элорди, Пол Мескал и Джек Бартон. Последний считается главным фаворитом.

Ранее сообщалось, что Юрий Колокольников попал в голливудский экшен-триллер вместе со звездой «Шерлока».