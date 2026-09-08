В МОНИКИ провели еще почти 120 операций по пересадке донорских органов
Минздрав: 119 операций по пересадке донорских органов провели в МОНИКИ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского провели 119 операций по пересадке донорских органов пациентам, нуждающимся в высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе почек, печени, сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пересадка донорских органов является высокотехнологичным видом медицинской помощи и применяется при неэффективности всех других методов лечения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Министр подчеркнул, что для пациентов с терминальными стадиями почечной, печеночной и сердечной недостаточности такие операции позволяют вернуть возможность жить полноценно. Очередность на них формируют с учетом медицинских показаний и совместимости донорского органа с организмом пациента, они проводятся бесплатно, по полису ОМС.
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