271 день с почкой свиньи: мужчина дождался человеческого органа, и пересадка прошла успешно

Пациент из США Тим Эндрюс прожил 271 день с генетически модифицированной почкой свиньи, сообщает People со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet. По словам врачей, это самый долгий известный срок работы такого органа в организме человека.

В январе 2025 года 66-летнему Эндрюсу пересадили свиную почку в Массачусетской больнице общего профиля. Операцию провела команда врачей-ученых Гарвардской медицинской школы и системы здравоохранения Mass General Brigham. Пациент согласился на экспериментальную процедуру, потому что находился в тяжелом состоянии.

Первые шесть месяцев орган работал успешно, но затем начал отказывать. В итоге свиную почку удалили, Эндрюс ненадолго вернулся на диализ, а в январе 2026 года получил человеческую почку от подходящего донора.

Врачи считают этот случай важным для развития ксенотрансплантации — пересадки органов между разными видами. По словам ведущего автора статьи Леонардо Риеллы, главная проблема трансплантологии сейчас — нехватка донорских органов.

Авторы подчеркивают, что свиные почки пока не рассматриваются как полноценная замена человеческим. Но в будущем такая пересадка может стать временным «мостом» для пациентов, которые ждут подходящий донорский орган и не могут долго оставаться на диализе.