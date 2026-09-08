Сентябрь — время экономии: эксперт рассказал, где пенсионеры могут заплатить меньше

С наступлением осени у пожилых граждан появляются дополнительные возможности для экономии. Ряд сезонных предложений, недоступных в летний период, начинают действовать с сентября. Это касается как железнодорожных перевозок, так и розничной торговли. О том, где пенсионеры могут заплатить меньше, REGIONS рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

Железнодорожные скидки: 10% на купе

С сентября вступает в силу специальный тариф для пассажиров старше 60 лет — скидка 10% на билеты в купейные вагоны. В летние месяцы это предложение не действует, поэтому воспользоваться им можно именно сейчас. Эксперт советует проверять наличие такого тарифа перед каждой поездкой. При длительных маршрутах даже 10% экономии дают существенную сумму.

«Для пенсионеров это одна из самых понятных осенних возможностей для экономии. Если поездка запланирована на сентябрь, октябрь или более поздние осенние месяцы, стоит проверить наличие тарифа для пассажиров старше 60 лет еще до покупки билета. При дорогом маршруте даже 10% превращаются в заметную сумму», — отметил эксперт.

Помимо этого, у РЖД предусмотрен тариф Senior. Его условия зависят от конкретного направления и сезона. Калинкин рекомендует сравнивать стоимость обычного билета и специальных предложений — в некоторых случаях разница может оказаться заметной.

Осенние акции в магазинах

В сентябре и октябре торговые сети активизируют скидки для пенсионеров. Распространенные категории товаров — одежда, обувь, товары для дома, продукты, дачные принадлежности. Скидка обычно варьируется от 5 до 20%, но точные условия устанавливает каждый магазин самостоятельно.

«Магазины часто привязывают специальные предложения к определенным дням недели или часам. Например, скидка может действовать только по вторникам или средам, а также в первой половине дня. Поэтому перед покупкой стоит посмотреть условия акции: в некоторых случаях она распространяется на весь ассортимент, а иногда только на отдельные товары», — отметил эксперт.

Получить льготу можно не всегда только по паспорту. Некоторые магазины требуют пенсионное удостоверение, другие — карту лояльности. В отдельных случаях достаточно подтвердить возраст паспортом. Эксперт советует заранее уточнить три момента: какие документы принимают, нужна ли дисконтная карта и в какие часы действует скидка. Часто акции приурочены к определенным дням недели или времени суток. Знание этих деталей позволяет пенсионерам получать максимальную выгоду от сезонных предложений и планировать покупки с учетом действующих скидок.

«Если для участия нужна карта магазина, оформить ее лучше заранее. Пенсионное удостоверение также стоит иметь при себе, если оно указано в правилах акции. Главное — не ориентироваться только на надпись „скидка пенсионерам“: обязательно нужно проверить срок действия предложения и ограничения по товарам», — пояснил Калинкин.

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