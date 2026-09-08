В Луховицах наполовину завершили капремонт школы № 9

В городе Луховицы в Учебном переулке продолжается капитальный ремонт здания Средней общеобразовательной школы № 9, стройготовность объекта достигла 50% — его планируют открыть к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 48 рабочих, два инженерно‑технических специалиста и одна единица техники. Они ведут фасадные работы (монтаж кронштейнов и утеплителя), устройство цоколя, монтаж перегородок, электромонтажные работы, а также благоустройство территории.

Площадь здания составляет более 2,6 тыс. кв. м , там появятся обновленные учебные кабинеты, рекреации, современные инженерные системы и безопасная пришкольная территория. В рамках проекта предусмотрено обустройство спортивного ядра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.