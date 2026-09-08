Может ли ДНК указывать на существование Создателя? Ученый назвал главную загадку жизни

Доктор медицины Орсон Веджвуд из Новой Зеландии заявил, что сложность ДНК может указывать на божественное происхождение жизни, пишет Daily Mail. Он считает, что генетическая система содержит инструкции, которые трудно объяснить случайными химическими процессами на ранних этапах развития Земли.

Веджвуд имеет докторскую степень в области органической медицинской химии и занимается разработкой лекарств. Его интерес к теме возник после работы с соединениями, влияющими на репликацию ДНК и синтез белков.

Главный аргумент ученого связан с тем, что современные клетки зависят сразу от нескольких взаимосвязанных систем: ДНК хранит инструкции для создания белков, а белки помогают копировать и считывать эту информацию. Веджвуд также указывает на проблему клеточной оболочки, без которой содержимое клетки не могло бы работать как единое целое.

Однако его выводы основаны на интерпретации сложности ДНК, а не на экспериментальном доказательстве существования разумного создателя. Daily Mail отдельно отмечает, что нерешенные вопросы о происхождении жизни сами по себе не доказывают невозможность естественных процессов.

Ученые продолжают изучать альтернативные сценарии, включая гипотезу «мира РНК». Она предполагает, что до появления современных клеток могли существовать более простые молекулярные системы, способные копировать информацию и эволюционировать.

Веджвуд признает, что его позиция остается частью научной дискуссии. Его критика подчеркивает пробелы в современных моделях, но не отвечает на вопрос о том, как именно возникла жизнь.