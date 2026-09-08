Больше полумиллиона москвичей уже в плюсе: что дает новая ветка метро и почему Подмосковье ждет продолжения

Столичный метрополитен пополнился новым радиусом. Пять станций Рублево-Архангельской линии открыли двери для пассажиров 5 сентября — участок протянулся от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Однако для жителей Подмосковья ключевой интерес этого проекта лежит далеко за пределами первого пускового отрезка. В перспективе ветка пересечет МКАД и свяжет Москву с Красногорском, сообщил REGIONS.

Протяженность действующего участка составила 8,7 км. Как уточнил заместитель столичного градоначальника по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов, введение нового радиуса существенно улучшило мобильность более чем полумиллиона горожан.

Немаловажным фактором стала интеграция с другими видами городского транспорта. «Народное Ополчение» теперь работает в связке с одноименной станцией БКЛ, «Шелепиха» интегрирована с МЦК, а «Деловой центр» вошел в состав крупнейшего пересадочного узла, объединяющего несколько веток метро, МЦК и МЦД. Для жителей области это означает расширение маршрутных возможностей при поездках в северо-западный сектор Москвы и «Москва-Сити».

«Мы запустили еще одну, уже 17-ю, линию Московского метрополитена — Рублево-Архангельскую. Открытие нового радиуса — событие особого масштаба для города. Первый участок протяженностью 8,7 километра, включающий пять станций — от „Делового центра“ до „Бульвара Генерала Карбышева“, улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей столицы», — отметил Ефимов.

Полная длина Рублево-Архангельской линии составит около 28,6 км с дюжиной станций. Ее конечная точка расположится за МКАД, на территории Красногорского района. Особую ценность для области представляют станции на участке в сторону Новорижского шоссе. Это откроет возможность добираться до столицы на метро, а не только на личных авто и наземном общественном транспорте.

«Сама линия изначально проектируется как важный элемент развития северо-западного направления. Уже первый участок дает пассажирам дополнительные пересадки, а дальнейшее продление позволит улучшить транспортную доступность новых территорий и перераспределить пассажирские потоки», — рассказал главный инженер АО «Объединение „ИНГЕОКОМ“ Дмитрий Лавриненко.

Строительство ведется в непростых гидрогеологических условиях. На некоторых отрезках применяют технологии заморозки грунта, цементацию и инъектирование. Для проходки используют 10-метровые щиты-гиганты. Ефимов заверил: работы выполняются согласно графику. Конкретные даты появления ветки в Красногорске пока не оглашаются, но очевидно, что проект кардинально изменит транспортный каркас северо-западного Подмосковья, создав единую транспортную систему столицы и области.

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