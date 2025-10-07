Новый босс «Динамо» рассказал, что нужно изменить в клубе
Босс «Динамо» Ивлев: команде не хватает стабильности результатов
Фото: [ФК «Динамо»]
Новый председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев в интервью «Матч ТВ» рассказал о стоящих перед клубом задачах.
Ивлев обратил внимание на то, что «Динамо» испытывает проблемы в обороне, что проявилось в матче 11-го тура против «Локомотива» (3:5). Он назвал пять пропущенных голов очередным тревожным сигналом.
Ивлев отметил, что в нынешнем сезоне «Динамо» периодически радует болельщиков яркой игрой, но порой разочаровывает.
«В конечном итоге наша главная задача — создать реальный клуб-лидер, который будет радовать нас всех хорошей, качественной и, что важно, стабильной игрой. Эмоциональные позитивные всплески — это, конечно, замечательно, но топ-клубу уровня РПЛ необходима стабильность результатов», — подчеркнул председатель совета директоров «Динамо».
После 11 туров «Динамо» занимает лишь восьмое место в РПЛ, набрав 15 очков. Бело-голубые забили 18 мячей и пропустили 17.