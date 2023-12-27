Новый фестиваль искусств Достоевского планируется провести в Зарайске

Худрук Государственного театра наций Евгений Миронов в рамках выставки «Россия» рассказал о новом фестивале искусств Федора Достоевского, который планируется провести в Зарайске.

В Зарайске расположена усадьба «Даровое», где классик провел детские годы. В своих воспоминаниях он отмечал, что чувствовал себя там счастливым. Миронов отметил, что важно познакомить людей с той атмосферой, которая сформировала писателя в детстве.

«Есть музей в Санкт-Петербурге, но вот поля, леса, которые он видел, и которые много ему дали для творчества не менее важны. Это атмосфера, которая его формировала с детства», - сказал он.

Заместитель худрука Театра наций Оксана Ефременко отметила, что в Зарайске была проведена реновация, это, подчеркнула она, красивый и старинный город.

Фестиваль могут провести на территории усадьбы, в центральном парке города, на набережной и в других локациях Зарайска.