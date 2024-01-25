Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в подмосковной Балашихе

Ожидается, что общая площадь здания составит чуть более семи с половиной тысяч квадратных метров. Оно будет состоять из двух корпусов, объединенных проходной галереей, которая пройдет на уровне второго и третьего этажей.

В каждом из корпусов разместятся бассейны — один крытый, другой — под открытым небом с обогреваемыми дорожками по периметру. В физкультурном центре обустроят несколько отдельных помещения для проведения тренировок, тренажерные залы. Проектом предусмотрены тренерские и другие помещения для персонала.

Объект будет оборудован в соответствии с требованиями программы «доступная среда» для доступа маломобильных групп населения. При этом завершить строительство ФОКа планируют в 2027 году.