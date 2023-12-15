Новый ФОК открыли на территории одного из лицеев в подмосковных Люберцах

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) открылся в лицее №4 по улице Кирова в Люберцах. Глава муниципалитета Владимир Волков отметил, что это уже четвертый универсальный всепогодный спортивный объект, открытый в Люберцах в этом году.

«Строительство длилось почти год и было непростым. Наша школа находится в центре города и здесь проходит очень много коммуникаций: тепло- и электросетей, что конечно мешало проведению работ. И если бы не специалисты администрации городского округа, которые помогали решать все эти проблемы, мы не смогли бы открыть новый ФОК сегодня», — призналась директор лицея №4 Ирина Маренкова.

Здание школы было построено в 1957 году, ее спортивный зал уже не соответствовал современным требованиям, вот почему окончания строительства ФОКа очень ждали и администрация школы, и ученики. Его открытие стало настоящим праздником.

«Комфортная и современная спортивная площадка предназначена для занятий волейболом, баскетболом, художественной гимнастикой, различными видами единоборств. Места хватит всем», — сказал во время открытия нового спортивного объекта Владимир Волков.

Отмечается, что в первой половине дня в ФОКе будут бесплатно заниматься учащиеся лицея, а в вечернее время комплекс будет использоваться на коммерческой основе. Глава городского округа обещал продолжить традицию открывать новые спортивные объекты. В следующем году будут построены еще два: в лицее №12 и во втором корпусе лицея №4.