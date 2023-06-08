Новый главный тренер «Вашингтона» впервые встретился с Овечкиным после назначения

«Это было великолепно. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить» – отметил Карбери.

В этом сезоне «Вашингтон» не смог пробиться в плей-офф, и тренер команды Питер Лавиолетт был отправлен в отставку. До этого «Кэпиталз» попадали в постсезон восемь лет подряд, а в 2018 году первый и пока единственный раз в своей истории выиграли Кубок Стэнли. Овечкин тогда был признан лучшим игроком плей-офф.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Контракт 37-летнего нападающего с клубом будет действовать еще три сезона.