Новый главный тренер «Вашингтона» впервые встретился с Овечкиным после назначения
Фото: [АР/ТАСС]
Новый главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери в эфире Elliot In The Morning поделился впечатлениями о первом разговоре с капитаном команды Александром Овечкиным.
«Это было великолепно. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить» – отметил Карбери.
В этом сезоне «Вашингтон» не смог пробиться в плей-офф, и тренер команды Питер Лавиолетт был отправлен в отставку. До этого «Кэпиталз» попадали в постсезон восемь лет подряд, а в 2018 году первый и пока единственный раз в своей истории выиграли Кубок Стэнли. Овечкин тогда был признан лучшим игроком плей-офф.
Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Контракт 37-летнего нападающего с клубом будет действовать еще три сезона.