Новый каток с искусственным льдом открылся в Коломне

Каток с искусственным льдом под открытым небом был открыт на Советской площади в Коломне. Он был обустроен в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье».

Площадь катка составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Благодаря специальному оборудованию он может работать при температуре воздуха от минус двадцати до плюс пяти градусов.

На территории обустроили обогреваемую раздевалку, а также пункты заточки и проката коньков. Для посетителей доступно две с половиной сотни пар коньков разных размеров. Прокат бесплатный, но нужно будет оставить залог в размере полутора тысяч рублей или документ, удостоверяющий личность (паспорт не принимается).

Каток будет работать с десяти часов утра до десяти часов вечера. Его могут посещать более 1,2 тысячи человек ежедневно и около двухсот одновременно.