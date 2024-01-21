Новый клип SHAMAN на песню «Живой» появился в мировом чарте видеохостинга

Клип SHAMAN на музыкальное произведение «Живой» вошел в мировой чарт одного из видеохостингов в течение нескольких дней после релиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Отмечается, что в сотне наиболее популярных клипов Земли он занял 35-ю позицию.

Добавляется, что премьера клипа прошла в четверг, а видеоролик набрал свыше двух миллионов просмотров.

Уточняется, что по сюжету действие в клипе происходит во времена Средневековья, где исполнитель в образе узника проживает последние минуты перед казнью.