Новый культурно-досуговый центр с кинозалом и спортивными секциями появится в Звенигороде

Новый культурно-досуговый центр появится в микрорайоне Супонево в Звенигороде, передает РИАМО. Ранее предложение об открытии центра поступило от местных жителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов поддержал инициативу.

Учреждение разместится на первом и втором этажах корпуса №3 на Нахабинском шоссе. Общая площадь центра составит 467 квадратных метров. Работы по ремонту помещений стартуют в следующем году. После их завершения центр станет филиалом ДК «Огонек».

В учреждении планируется открыть около пятнадцати творческих и спортивных кружков. На первом этаже обустроят зрительный зал на сто мест и сценическую площадку. В филиале клуба также будет открыт дополнительный офис проекта «Активное долголетие» и шахматный клуб.

В планах — подать заявку в Фонд кино на получение гранта для открытия в здании небольшого кинозала.

Более 85% мероприятий в центре будут проводить бесплатно.