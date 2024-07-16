Новый летний проект «Умные путешествия» запустили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области]
Министерство культуры и туризма Московской области в сотрудничестве с сервисом каршеринга BelkaCar запустили летний туристический проект «Умные путешествия», включающий разнообразные и подробные маршруты по мероприятиям, достопримечательностям и малоизвестным местам.
«Каршеринг в Подмосковье — это свобода путешествий и исследование уникальных уголков региона без привязанности к расписанию и маршрутам. Использование каршеринга для исследования Подмосковья сочетает в себе не только комфорт, но и экономическую выгоду, что делает его максимально доступным способом для путешествий по культурному наследию Московской области», — отметил первый замминистра культуры и туризма региона Алексей Шимко.
Подчеркнем, что на сегодняшний день Подмосковье является одним из самых популярных регионов для путешествий. Так, по оценке BelkaCar, самыми востребованными направлениями для туризма остаются Солнечногорск, Истра, Серпухов, Клин, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Волоколамск, Зарайск и Орехово-Зуево.