Новый летний проект «Умные путешествия» запустили в Подмосковье

«Каршеринг в Подмосковье — это свобода путешествий и исследование уникальных уголков региона без привязанности к расписанию и маршрутам. Использование каршеринга для исследования Подмосковья сочетает в себе не только комфорт, но и экономическую выгоду, что делает его максимально доступным способом для путешествий по культурному наследию Московской области», — отметил первый замминистра культуры и туризма региона Алексей Шимко.