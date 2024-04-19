Новый Музей частных коллекций открылся в подмосковных Мытищах

В Подмосковье открылся новый «Музей частных коллекций», который расположился в городском округе Мытищи на территории открывшегося одновременно с музеем Культурного еврейского общинного центра.

Примечательно, что новый музей создан при участии Еврейского общинного центра Подмосковья и клуба коллекционеров «Искатель». Его пространство наполнили с первых дней работы 3 экспозиции: две постоянные и одна временная.

«Мы уверены, что они впечатлят даже искушенную публику, так как все связаны с темой просвещения, при этом основаны как на редчайших коллекциях, так и современных необычных формах музейного экспонирования. Сами имена, тематически связанные с нашей выставкой, как Леонардо да Винчи, должны удивить и заинтересовать широкий круг посетителей», — рассказала руководитель Культурного еврейского общинного центра и Музея частных коллекций Екатерина Иванова.

Так, постоянно здесь будут экспонироваться «Живая история старинной письменной культуры», которая представит старинные письменные принадлежности, историю развития чернильниц, чернильных приборов и принадлежностей: от тростниковых перьев до перьевых авторучек, от папируса до бумаги, от чернильниц Древнего Египта до советских. Такую необычную коллекцию передал музею член клуба «Искатель» Леонид Бельский.

Глава музея Екатерина Иванова создала постоянную экспозицию «Рейзеле. Старинное искусство вырезания из бумаги», посвященную одному из старейших ремесел для ряда народов, традиционно проживавших в Восточной Европе (белорусы, украинцы, поляки, немцы, литовцы, латыши, эстонцы, евреи).

Временная экспозиция «Гениальные изобретения, опередившие время» раскрывает мир Леонардо да Винчи, великих изобретателей и гениев эпохи Возрождения. Соорганизатором этой выставки выступает Международный институт новых образовательных технологий (МИНОТ) РГГУ и действующий в стенах вуза Музей-мастерская «3DaVinci».