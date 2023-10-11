Новый рекорд конькобежного спорта установлен в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» прошли соревнования за Кубок Коломенского кремля. В рамках спортивного состязания был установлен новый рекорд арены. Об этом сообщили в социальных сетях администрации городского округа.

Конькобежец из Северной столицы Михаил Шерр преодолел 1000 метров за 1 минуту и 9.92 секунды. Это на три десятых секунды быстрее, чем предыдущий рекорд, который поставил Павел Кулижников в 2012 году.

Организаторами Кубка выступили Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Площадка в Городском округе Коломна является одной из самых быстрых равнинных ледовых арен мира. По минувшего сезона ледовый дворец занимает четвертое место.

Как отметил главный технолог центра Анжелика Орел, такой гладкости удается добиться благодаря жесткому соблюдению технологий и непрерывному диалогу со спортсменами, пожелания которых учитываются.