Новый сезон Gran Fondo стартует в Подмосковье в мае. На территории региона проведут четыре велозаезда — в Волоколамске, Яхроме, Серпухове и Рузе.

Так, 25 мая состоится заезд в Волоколамске, 29 июня — в Яхроме, 24 августа — в Серпухове, 21 сентября — в Рузе.

Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от велогонки и большой велопрогулки.

Организаторы предлагают три дистанции на выбор: 30, 60 или 90 км в зависимости от уровня подготовки. На финише все участники получат медали.

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