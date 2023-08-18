Новый сезон не за горами: Конькобежный центр «Коломна» готовится принимать спортсменов

Конькобежный центр «Коломна» готовится к новому сезону. Здесь завершается подготовка ледовой арены. Качество покрытия на днях проверил лично гендиректор центра Сергей Орлов и представители конькобежной сборной России.

Как рассказал Сергей Орлов, тестированием льда он занимается девять лет подряд, и каждый год тут стараются создавать максимально комфортные условия для спортсменов.

«Важно, чтобы мы продолжали удерживать статус одного из лучших катков страны, и наши специалисты для этого прикладывают максимум усилий. Арену готовим по собственным разработкам. Холодильные установки сейчас работают на полную мощность», - подчеркнул Орлов.

Тренироваться здесь будут как конькобежная сборная, так и ведущие шорт-трекисты страны.

Напомним, конькобежный центр «Коломна» входит в пятерку самых скоростных катков мира. Здесь могут одновременно заниматься 740 спортсменов, а его трибуны вмещают более 6000 зрителей.