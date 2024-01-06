Новый сезон открытой шахматной лиги стартовал в подмосковном Егорьевске

«Турнир — яркое событие в шахматной жизни Егорьевска. Он способствует популяризации и развитию шахмат в городе и регионе. В сезоне будет проведено еще шесть турниров, которые обещают быть не менее интересными и увлекательными», — рассказывает главный судья соревнований Евгений Савельев.