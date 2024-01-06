Новый сезон открытой шахматной лиги стартовал в подмосковном Егорьевске
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Первым этапом открытой шахматной лиги в Егорьевске стал рейтинговый турнир по шахматному блицу «Рождественский блиц — 2024». В мероприятии приняли участие почти тридцать игроков из разных городов. Отмечается, что самому младшему участнику было 7 лет, а самому старшему — 79.
«Турнир — яркое событие в шахматной жизни Егорьевска. Он способствует популяризации и развитию шахмат в городе и регионе. В сезоне будет проведено еще шесть турниров, которые обещают быть не менее интересными и увлекательными», — рассказывает главный судья соревнований Евгений Савельев.
По итогам турнира были определены победители и призеры в разных номинациях. Они получили дипломы и подарки от организаторов. Победителем абсолютного зачета стал школьник из Коломны — Леонид Варанкин, он же занял первое место среди школьников. Среди ветеранов старше 60 лет победил Юрий Кутаков из Егорьевска, а лучший результат среди девушек показала жительница Рязани — Ангелина Устинович.