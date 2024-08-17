Новый спорткомплекс для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо открыли в Можайске

Физкультурно-оздоровительный комплекс, получивший название «Арсенал», открыл свои двери для первых воспитанников на улице 1-я Железнодорожная в Можайском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«В 2016 году к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратился заслуженный тренер России Валерий Нагулин, который руководит здесь спортивной школой самбо и дзюдо. Много лет назад он сделал из обычной котельной в военном городке отличную спортшколу. Сейчас в ней уже более 500 детишек. Естественно, губернатор такие успехи оценил и пообещал, что появится современный дворец», — прокомментировал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Символично, что именно в день рождения Валерия Нагулина, этот спортивный комплекс открылся. Этот комплекс станет подспорьем не только для самбистов и дзюдоистов, но и для художественной гимнастики, футбола, баскетбола, волейбола и бокса.

«Открытие пришлось на мой день рождения. Мне даже немного неловко. Осуществилась моя мечта, дело всей моей жизни. Самбо и дзюдо сегодня в Можайске выходят на совершенно другой уровень. Уже планируем проводить здесь соревнования самого высокого уровня. Это праздник для всего города», — отметил руководитель можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.

Ожидается, что открытие спорткомплекса позволит проводить здесь спортивные соревнования не только областного, но и федерального уровня. Появится возможность увеличить число занимающихся самбо и дзюдо до 2000 человек (старое здание позволяло проводить занятия для 600 спортсменов).