Новый тренерский совет СКА отправил Романа Ротенберга в отставку

Официально об этом решении будет сообщено позже. Кандидатура нового главного тренера еще не определена.

30 мая совет директоров СКА признал работу менеджмента и тренерского штаба неудовлетворительной. Новый состав совета директоров петербургского клуба возглавил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральным директором был назначен Никита Стеничкин.

СКА занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф выбыл после первого раунда, уступив в серии столичному «Динамо» со счетом 2-4.

Роман Ротенберг был одной из самых ярких медийных фигур в КХЛ. Он спорил с судьями, менял вратарей уже в первом периоде, а на пресс-конференциях обменивался с журналистами подарками. Те дарили тренеру книги «со смыслом», а Ротенберг вручал будильники за лучшие вопросы.

Ранее стало известно, что в футбольном «Зените» решили не делать изменений в топ-менеджменте и тренерском штабе.