Новый тренерский совет СКА отправил Романа Ротенберга в отставку
«Матч ТВ»: СКА отправил главного тренера Ротенберга в отставку
Фото: [ХК СКА]
По решению нового совета директоров хоккейного клуба СКА главный тренер Роман Ротенберг оставит свою должность, сообщил «Матч ТВ».
Официально об этом решении будет сообщено позже. Кандидатура нового главного тренера еще не определена.
30 мая совет директоров СКА признал работу менеджмента и тренерского штаба неудовлетворительной. Новый состав совета директоров петербургского клуба возглавил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральным директором был назначен Никита Стеничкин.
СКА занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф выбыл после первого раунда, уступив в серии столичному «Динамо» со счетом 2-4.
Роман Ротенберг был одной из самых ярких медийных фигур в КХЛ. Он спорил с судьями, менял вратарей уже в первом периоде, а на пресс-конференциях обменивался с журналистами подарками. Те дарили тренеру книги «со смыслом», а Ротенберг вручал будильники за лучшие вопросы.
Ранее стало известно, что в футбольном «Зените» решили не делать изменений в топ-менеджменте и тренерском штабе.