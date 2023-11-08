Новый центр ледовых видов спорта планируется построить в Химках

Новый центр ледовых видов спорта «Динамо-Новогорск» планируется построить в Химках, сообщили в Мособлархитектуре. Возвести объект намерены на территории учебно-тренировочной базы «Новогорск» на Соколовской улице.

Общая площадь двухэтажного здания превысит девять тысяч квадратных метров. Здесь построят две новые арены, хореографический и тренажерный зал, инвентарные комнаты и другие необходимые помещения.

На территории будет создана доступная среда — вход выполнят с уровня тротуаров. Также на прилегающей территории построят автомобильную парковку и проведут озеленение.

С открытием центра в муниципалитете будет создано восемнадцать новых рабочих мест.