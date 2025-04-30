«Нужен более подходящий повод»: глава ИИХФ Тардиф ответил, когда Овечкина включат в Зал славы

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в беседе со Sport24 рассказал , когда россиянина Александра Овечкина включат в Зал славы ИИХФ.

Функционер заверил, что чествование Овечкина непременно состоится: по правилам организации, для включения в Зал славы должно пройти не менее двух лет после завершения хоккеистом карьеры.

«Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — сказал Тардиф.

6 апреля капитан «Вашингтон Кэпиталз» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере. Позже Овечкин довел рекорд до 897 шайб. У 39-летнего нападающего еще год будет действовать контракт с «Вашингтоном».

«Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли встречаются с «Монреаль Канадиенс» и ведут в серии со счетом 3:1. Овечкин пропустил последнюю тренировку команды, но главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заверил, что ветерану просто предоставили день отдыха и Овечкин будет готов к следующей игре.