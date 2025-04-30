Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку своей команды перед пятым матчем серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс».

Главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери заверил, что у 39-летнего нападающего нет проблем со здоровьем, просто ему решили предоставить выходной.

«Кэпиталз» ведут в серии 3:1. Пятый матч противостояния пройдет в Вашингтоне 1 мая в 2:00 по московскому времени.

В четырех матчах плей-офф Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка.

Ранее клуб Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинз» сообщил об отставке главного тренера Майка Салливана.