NYP: актриса Мишель Трахтенберг могла умереть из-за пересаженной печени
NYP: организм актрисы Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную печень
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Газета New York Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что организм американской актрисы Мишель Трахтенберг, ушедшей из жизни вчера, 26 февраля, возможно, не принял пересаженную ей ранее печень.
Напомним, 26 февраля телеканал NBC сообщил о кончине 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг, получившей известность благодаря участию в таких проектах, как фильм «Евротур» и сериалы «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров».
Утверждается, что в прошлом году актриса перенесла операцию по трансплантации печени, однако ее организм мог отторгнуть донорский орган.
По информации издания, ссылающегося на представителей правоохранительных органов, обстоятельства смерти актрисы не вызывают подозрений в насильственном характере.
Телеканал NBC также передавал, что для установления точной причины смерти Мишель Трахтенберг будет проведена процедура вскрытия.
Ранее сообщалось, что отец народного артиста России Дениса Мацуева умер из-за тяжелой болезни.