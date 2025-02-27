NYP: актриса Мишель Трахтенберг могла умереть из-за пересаженной печени

Газета New York Post со ссылкой на анонимные источники сообщила , что организм американской актрисы Мишель Трахтенберг, ушедшей из жизни вчера, 26 февраля, возможно, не принял пересаженную ей ранее печень.

Напомним, 26 февраля телеканал NBC сообщил о кончине 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг, получившей известность благодаря участию в таких проектах, как фильм «Евротур» и сериалы «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров».

Утверждается, что в прошлом году актриса перенесла операцию по трансплантации печени, однако ее организм мог отторгнуть донорский орган.

По информации издания, ссылающегося на представителей правоохранительных органов, обстоятельства смерти актрисы не вызывают подозрений в насильственном характере.

Телеканал NBC также передавал, что для установления точной причины смерти Мишель Трахтенберг будет проведена процедура вскрытия.

Ранее сообщалось, что отец народного артиста России Дениса Мацуева умер из-за тяжелой болезни.