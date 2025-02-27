Стало известно о смерти отца пианиста Дениса Мацуева

Композитор и пианист Леонид Мацуев, отец народного артиста России Дениса Мацуева, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщил портал The Voice.

Леонид Мацуев жил и работал в Иркутске: сначала в театральном училище, а затем в иркутском Драматическом театре имени Охлопкова. Затем артист принял решение ради карьеры сына бросить собственные занятия и переехать в Москву.

«Блестящий представитель русской фортепианной школы, феноменальный виртуоз, многожанровый, способный исполнять все — начиная с классики и заканчивая джазом. Универсализм его и уровень энергии просто зашкаливали», — указал его сын Денис, который является известным исполнителем и народным артистом России.

Смерть музыканта наступила вчера, 26 февраля. Мацуев-старший ушел из жизни по итогам продолжительной тяжелой болезни.

Ранее сообщалось о смерти артистки из Северной Осетии Валерии Хугаевой. В момент кончины ей было 97 лет. Свою карьеру она начала в 1951 году, по ее итогам стала народной артисткой РСФСР.