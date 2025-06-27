«О да, он выдал!»: Брэд Питт восхитился Лионелем Месси

«Да, он потрясающий! Я его обожаю. Если бы я был туристом, я бы пошел смотреть на него. Ему потребовалось много времени, чтобы проявить себя на главной сцене — на чемпионате мира. Но в последний раз… о да, он выдал! И тогда я понял: вот оно как», — сказал Питт.

Лионель Месси стал чемпионом мира в 2022 году. В 2023-м он перешел из ПСЖ в «Интер Майами». В нынешнем сезоне МЛС аргентинец провел 13 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал пять передач.

По данным Ассоциации игроков МЛС, Месси зарабатывает в «Интере» $20,4 млн, существенно опережая по этому показателю других игроков лиги.

Журналист Танкреди Палмери привел другие цифры — €200 млн. По его информации, самым высокооплачиваемым футболистом планеты стал Криштиану Роналду, который по новому двухлетнему контракту с «Аль Насром» будет зарабатывать €263 млн в год.