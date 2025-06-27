Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» ради рекордной зарплаты

40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду подписал новый контракт с саудовским «Аль-Насром» сроком на два года.

Как сообщил журналист Танкреди Палмери, Роналду будет получать рекордные €263 млн в год. По его данным, Криш существенно опередит по деньгам Карима Бензема из «Аль-Иттихада» и Лионеля Месси из «Интер Майами», которые зарабатывают в своих клубах «всего лишь» по €200 млн.

Из футболистов, выступающих в Европе, самый высокий годовой оклад у Килиана Мбаппе из «Реала» — €77,5 млн.

В минувшем сезоне Роналду забил 35 голов в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах.

Еще в конце мая португалец не собирался оставаться в саудовском клубе. По окончании сезона он сам подтвердил свой уход из «Аль-Насра», написав в соцсетях: «Глава окончена. История все еще пишется».