Обладатель «Конн Смайт Трофи» Беннетт решил остаться во «Флориде»

Нападающий Сэм Беннетт, получивший приз «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф НХЛ), во время празднования победы в Кубке Стэнли объявил, что он остается во «Флориде».

После его слов появилась надпись 8 more years («Еще 8 лет»). Это означает, что становящийся неограниченно свободным агентом Беннетт достиг с клубом договоренности о новом контракте на максимально возможный срок. 28-летний форвард зарабатывал $4,425 млн в год, теперь его зарплата может вырасти предположительно до $8 млн.

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито сообщил, что клуб хочет сохранить еще и нападающего Брэда Маршана и защитника Аарона Экблада, которые также становятся неограниченно свободными агентами. Это будет непросто сделать, так как у «Флориды» под потолком зарплат на данный момент свободными остаются $19 млн.

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз». Сэм Беннетт в голосовании за «Конн Смайт Трофи» опередил российского голкипера Сергея Бобровского.