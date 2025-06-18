Беннетт признан самым ценным игроком Кубка Стэнли: обошел Бобровского в борьбе за «Конн Смайт Трофи»

Нападающий «Флорида Пантерз» Сэм Беннетт признан самым ценным игроком плей-офф сезона-2024/25. По итогам голосования журналистов он стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

28-летний канадец набрал 22 (15+7) очка в 23 матчах плей-офф. Беннетт стал всего четвертым среди действующих игроков, забившим 15+ голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Сидни Кросби, Александру Овечкину и Заку Хайману.

Кроме Беннетта на приз претендовали Сергей Бобровский, Александр Барков и Брэд Маршан из «Флориды», а также нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Российский голкипер второй год подряд претендовал на «Конн Смайт Трофи», но в итоге приз доставался игрокам атаки.

«Флорида» второй год подряд выиграла Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» в финальной серии со счетом 4-2. В шестом матче «Пантерз» разгромили соперника ­— 5:1.

Ранее журналист сайта НХЛ Дэн Розен назвал Бобровского главным претендентом на «Конн Смайт Трофи», отметив, что российский голкипер «Флориды» заслуживал эту награду еще год назад.