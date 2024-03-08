Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину»

Российский нападающий Евгений Кузнецов обменян из своего прежнего клуба «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз», сообщили в НХЛ.

«Вашингтон» получит за 31-летнего центрфорварда пик третьего раунда драфта-2025, а также будет удерживать половину его зарплаты. Контракт Кузнецова с кэпхитом $7,8 млн будет действовать до конца сезона 2024/25.

Звездный час Кузнецова пришелся на сезон 2017/18, когда он завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. Центрфорвард отлично взаимодействовал с Александром Овечкиным, набрал 83 очка в 79 матчах регулярного чемпионата и 32 балла в 24 играх плей-офф.

Нынешний сезон складывался для российского хоккеиста неудачно. На его счету было лишь 17 очков в 43 матчах. Кузнецов обратился в программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил его на драфт отказов и отправил в фарм-клуб.

Сегодня последний день, когда клубы НХЛ могут произвести обмены в нынешнем сезоне. Накануне дедлайна клубы сменили Владимир Тарасенко (из «Оттавы» в «Флориду»), Илья Любушкин (из «Анахайма» в «Торонто») и Яков Тренин (из «Нэшвилла» в «Колорадо»).