Ежегодная областная литературная премия имени Роберта Рождественского пройдет в Подмосковье. Ее организует Министерство культуры и туризма Московской области.

Премия присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

Побороться за победу в конкурсе могут жители Подмосковья. В номинации «Поэтический дебют» принимаются заявки только от авторов в возрасте от 14 до 35 лет.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Документы принимаются по адресу: 141241 г. Пушкино Московской области, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, дом 5 (ГАУК МО «Московская губернская универсальная библиотека»), с пометкой «Конкурс Рождественского». Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86.

Информация о конкурсе размещена на сайте Министерства культуры и туризма Московской области.