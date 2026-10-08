969 килограммов и потомство по всему миру: история тыквы-гигантомана из Подмосковья

REGIONS: потомство тыквы-рекордсменки из Электрогорска побеждает по всему миру

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Тыква весом 969 килограммов, выращенная подмосковным гигантоманом Александром Чусовым из Электрогорска, оставила после себя впечатляющее наследие. Ее семена разошлись по миру — и теперь «потомки» рекордсменки триумфально выступают на международных аграрных фестивалях, завоевывая престижные награды. Прошел год с момента установления исторического рекорда России, а успех продолжает расти, сообщил REGIONS.

Как рассказал Александр Чусов REGIONS, часть уникального семенного фонда он передал российским гроверам, а другую отправил зарубежным коллегам-энтузиастам. Результат превзошел все ожидания. На родине триумф тоже продолжается: все самые тяжелые тыквы-гиганты России в сезоне 2026 года оказались прямым потомством прошлогодней рекордсменки из Электрогорска.

«На днях со мной связался известный агроном Камил Лис из Польши. Он сообщил, что вырастил из электрогорского семечка гигантскую тыкву весом 697 килограммов, установив свой личный абсолютный рекорд. Еще один зарубежный коллега, бахчевод Мэтиас Грубер из Австрии, вырастил плод весом 403 килограмма, который завоевал официальный титул самой красивой тыквы Австрии на национальном конкурсе», — сказал Чусов.

Александр Чусов, в свою очередь, пообещал: как только осенний сезон завершится, он соберет подробную международную галерею. В ней будут представлены все выращенные плоды-гиганты, благодаря которым подмосковная земля получила известность далеко за пределами страны.

Ранее сообщалось, что овощевод из Подмосковья Гусев вырастил тыкву 771 кг и свеклу 14 кг.

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