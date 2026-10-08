Огненный наряд и прощальные караваны: как октябрь меняет Комсомольский заповедник

Заповедная тайга в октябре удивляет буйством красок. В то время как пернатые держат путь на юг, природа ставит финальную точку в цикле созревания семян и готовится встретить первые холода, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, переход от щедрого лета к суровой зимней поре выглядит удивительно продуманным. Всматриваясь в фенологические ритмы Комсомольского заповедника, можно осознать, насколько циклична жизнь: любое увядание сменяется новым рождением.

Огненный наряд

В октябре Комсомольский заповедник переживает впечатляющее преображение. Здешние пейзажи превращаются в мерцающую мозаику из янтарных тонов.

Научный сотрудник Ирина Щеглова, которая вела регулярный мониторинг, подмечает: сперва листва на деревьях играет зелено-желтыми оттенками, а после загорается багрянцем. Земля под ногами укрывается плотным разноцветным слоем опавших листьев — сплошным ковром.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Холодное дыхание осени и увядание трав

Ближе к середине осени природа сталкивается с первыми серьезными испытаниями. Ночные заморозки сковывают воздух, лужи покрываются тонким ледком, а ветви укрывает утренний иней. Одновременно наступает пик созревания семян липы, бересклета, ольхи, клена и хвойных пород. Травяной покров в это же время угасает. Ландыши и звездчатка отмирают, а ваи папоротника-орляка буреют и превращаются в тонкое коричневое кружево на фоне багряных зарослей.

Прощальные караваны птиц

Неотъемлемая примета октября — пролет птиц. Бесчисленные стаи покидают родные северные гнездовья и устремляются в теплые края, чтобы пережить холода и с приходом весны обязательно вернуться назад.

Ранее сообщалось, что российский курорт показал сказочный кадр ранней зимы.